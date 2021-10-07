حريق يلتهم أكثر من ألف متر من الأشجار الحرجية في هذه البلدة

أخمد عناصر الدفاع المدني وورشة تابعة لوزارة الزراعة، حريقًا اندلع في حرج السفيرة في الضنية، والتهم أكثر من ألف متر من الأشجار الحرجية، أغلبها من الصنوبر البري. وتمت السيطرة على الحريق ومنع تمدده داخل الحرج.