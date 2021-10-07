لبنان

حريق يلتهم أكثر من ألف متر من الأشجار الحرجية في هذه البلدة

Lebanon 24
07-10-2021 | 11:43
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أخمد عناصر الدفاع المدني وورشة تابعة لوزارة الزراعة، حريقًا اندلع في حرج السفيرة في الضنية، والتهم أكثر من ألف متر من الأشجار الحرجية، أغلبها من الصنوبر البري. وتمت السيطرة على الحريق ومنع تمدده داخل الحرج.
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حريق

السفيرة

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