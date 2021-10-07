بسبب استكمال أعمال الصيانة.. إقفال الطريق في هذه المنطقة

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:إلحاقًا لبلاغنا السابق بتاريخ أمس 6/10/2021 حول إقفال نفق سليم سلام للسير المتجه من المدينة الرياضيّة نحو وسط بيروت وبسبب استكمال أعمال الصيانة، تقفل الطريق اعتبارًا من الساعة 22.00 من تاريخ اليوم 7/10/2021 ولغاية الساعة 5.00 من صباح يوم الغد.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.