لبنان

اللواء عثمان هنّأ اللواء المطران خوام على انتخابه

Lebanon 24
07-10-2021 | 11:56
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام بتاريخ 6-10-2021، المطران المنتخب على أبرشية اللاذقية وطرطوس وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك جورج خوام يرافقه مستشار مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك الدكتور سهيل أبو حلا، في زيارة نوّها في خلالها بالجهود التي تبذلها عناصر قوى الأمن الداخلي في سبيل حفظ الأمن وتوطيد النظام ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. بدوره هنّأ اللواء عثمان المطران خوام على انتخابه، وكونه شخصية روحية مميّزة وعميقة.
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