مجموعة لقاءات لوزير الاتصالات...هذا ما تم بحثه

التقى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، السفير البريطاني لدى لبنان إيان كولار في زيارة تعارف اضّطلع خلالها السفير كولار على أولويات الوزارة والإصلاحات التي ينوي الوزير القرم القيام بها في قطاع الاتصالات.كما إلتقى الوزير القرم سفيرة كندا لدى لبنان شانتال تشاستيناي في زيارة تهنئة بمناسبة توليه حقيبة الاتصالات، بحثا خلالها في سبل التعاون بين البلدين، وأطلع الوزير القرم السفيرة الكندية على الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع، وقد أبدت استعدادها للدعم.واستقبل وزير الاتصالات وفداً من جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان برئاسة كميل مكرزل، سلّمه دعوة لرعاية مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي والمعلومات الضخمة Big data-data science يعقد في اوائل كانون الاول في بيروت. واستمع القرم إلى مطالب الوفد لإنماء القطاع معرباً عن "تفهمه لما يعاني منه هؤلاء" ومبدياً "تجاوبه لحل مشاكلهم لما فيه تطوير القطاع، وقد وضع الوفد امكانياته وخبرته بتصرف الوزارة والوزير القرم.