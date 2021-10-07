لبنان

الجامعة اللبنانية: استيفاء الرسوم بالدولار الاميركي لهذه الفئة من الطلاب

Lebanon 24
07-10-2021 | 12:31
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قررت ادارة الجامعة اللبنانية استيفاء الرسوم المتوجبة على الطلاب العرب والاجانب في مرحلة الاجازة والدراسات العليا والدكتوراه بالدولار الاميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي واستثنت ادارة الجامعة الطلاب الفلسطينيين والسوريين المقيمين في لبنان من قرارها.

وأوضحت الجامعة أن القرار جاء لأنها تحتاج الى تجهيزات وادوات ومعدات تتطلب دفع اسعارها بالدولار، كما من أجل ضمان استمرارية العمل فيها.
 
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