ابراهيم عدنان غادر منزله ولم يعد...هل تعرفون عنه شيئًا؟

انتشرت صورة للمفقود ابراهيم عدنان زعتر (مواليد عام 2000، لبنانيّ) الذي غادر منزله بتاريخ 6-10-2021، الكائن في بلدة المحمرة قضاء عكار إلى جهةٍ مجهولة ولم يعُد لغاية تاريخه.

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