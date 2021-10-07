لبنان

اجتاح رافعة لمقهى بشاحنته في عدلون...وهذا ما حدث

Lebanon 24
07-10-2021 | 12:39
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أصيب شخص في حادث سير على الطريق البحري لبلدة عدلون بالقرب من محطة طرفة للمحروقات، حيث اجتاحت شاحنة رافعة مقهى.
ونقل المصاب إلى إحدى المستشفيات وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادث.
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