لبنان

الكهرباء والغاز محور لقاءات وزير الطاقة في مكتبه

Lebanon 24
07-10-2021 | 12:57
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة البيان الآتي:
 
استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في مكتبه في الوزارة منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان رافقته السفيرة الفرنسية آن غريو ووفداً مرافقاً، وتطرق البحث إلى أهداف زيارة الأخير إلى بيروت وكيفية مساعدة لبنان في إطار الدعم الفرنسي على كافة الأصعدة.
 
كما استقبل وزير الطاقة والمياه السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي وضعه في أجواء المباحثات التي تجري مع الأشقاء العرب المعنيّين باتفاقيات الكهرباء والغاز والتي يرعاها المجتمع الدولي والبنك الدولي على حد سواء، لاسيما وأن دور سوريا محوري وفعّال نظراً للترابط في الجغرافي بين البلدان المجاورة؛ كما أيضاً لناحية مساعدتها لبنان في تذليل كل العقبات الفنية والتقنية وإجراء الإصلاحات اللازمة على شبكة الكهرباء.
 
كما تناول البحث موضوعاً هاماً ألا وهو أن يكون لدى الجانب السوري الكميات الكافية من الغاز لتزويد لبنان بها ومواءمتها لكميات الغاز المصري الذي سيصل الى الجانب السوري كون ما سيحصل هو عملية "سواب" بين الجانبين المصري والسوري الى ذلك جرت ايضاً جولة أفق واسعة على كافة الشؤون المحلية والإقليمية.
 
وكان وزير الطاقة والمياه قد التقى السفيرة الايطالية نيكوليتا بومبارديير وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان وإيطاليا لما فيه خير البلدين، لاسيما عدد من المشاريع التي تدعم فيها ايطاليا لبنان في مجال الطاقة والمياه.
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