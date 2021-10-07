وصول طائرة كويتية إلى بيروت...ماذا يوجد على متنها؟

وصلت طائرة كويتية إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت على متنها 4 من مصابي التليل عولجوا في الكويت، ويستقبلهم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والمستشار في السفارة الكويتية عبد الله الشاهين ومسؤول الطبابة العسكرية العميد جورج يوسف.