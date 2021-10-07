لبنان

وصول طائرة كويتية إلى بيروت...ماذا يوجد على متنها؟

Lebanon 24
07-10-2021 | 13:43
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 وصلت طائرة كويتية إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت على متنها 4 من مصابي التليل عولجوا في الكويت، ويستقبلهم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والمستشار في السفارة الكويتية عبد الله الشاهين ومسؤول الطبابة العسكرية العميد جورج يوسف.
المصدر: الوكالة الوطنية
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