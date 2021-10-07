لبنان

اشتعل كابل الكهرباء في أبي سمراء...وهذه البقية

Lebanon 24
07-10-2021 | 13:49
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اشتعل أحد كابلات اشتراك الكهرباء التابعة لأحد المولدات في منطقة أبي سمراء خلف مدرسة الإيمان في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد تمت السيطرة على الحريق قبل تمدده من قبل شبان المنطقة فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
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كابل كهرباء

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