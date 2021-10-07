اشتعل كابل الكهرباء في أبي سمراء...وهذه البقية

اشتعل أحد كابلات اشتراك الكهرباء التابعة لأحد المولدات في منطقة أبي سمراء خلف مدرسة الإيمان في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد تمت السيطرة على الحريق قبل تمدده من قبل شبان المنطقة فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.