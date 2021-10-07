مواد غذائية من تركيا للجيش اللبناني (صور)

تسلم الجيش اللبناني قبل ظهر اليوم في مرفأ بيروت حوالي ٦٠ طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من الجمهورية التركية، بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير التركي في لبنان السيدAli Bariş ULUSOY يرافقه الملحق العسكري العقيد Hüseyin Başaran.https://t.co/BTnlYDU1XS pic.twitter.com/A6FQrua3cA
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 7, 2021
تسلم الجيش اللبناني قبل ظهر اليوم في مرفأ بيروت حوالي ٦٠ طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من الجمهورية التركية، بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير التركي في لبنان السيدAli Bariş ULUSOY يرافقه الملحق العسكري العقيد Hüseyin Başaran.https://t.co/BTnlYDU1XS pic.twitter.com/A6FQrua3cA