لبنان

مواد غذائية من تركيا للجيش اللبناني (صور)

Lebanon 24
07-10-2021 | 14:48
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تسلم الجيش اللبناني في مرفأ بيروت حوالي 60 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من الجمهورية التركية، بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير التركي في لبنان Ali Bariş ULUSOY يرافقه الملحق العسكري العقيد Hüseyin Başaran.
 
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