مواد غذائية من تركيا للجيش اللبناني (صور)

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



تسلم الجيش اللبناني في مرفأ بيروت حوالي 60 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من الجمهورية التركية، بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير التركي في لبنان Ali Bariş ULUSOY يرافقه الملحق العسكري العقيد Hüseyin Başaran.

تسلم الجيش اللبناني قبل ظهر اليوم في مرفأ بيروت حوالي ٦٠ طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من الجمهورية التركية، بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير التركي في لبنان السيدAli Bariş ULUSOY يرافقه الملحق العسكري العقيد Hüseyin Başaran.https://t.co/BTnlYDU1XS pic.twitter.com/A6FQrua3cA — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 7, 2021