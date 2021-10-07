لبنان

تحذير من مجزرة في دير قطين في قضاء جزين

Lebanon 24
07-10-2021 | 14:53
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 أعلنت "الحركة البيئية اللبنانية"، في بيان لها، أن "وصلت الى المرصد البيئي في الحركة البيئية، صور "تظهر مجزرة في حق الطبيعة في دير قطين قضاء جزين، لعشرات أشجار الصنوبر البري المعمرة المحمية من القطع في قانون الغابات".

ووضعت الحركة البيئية تلك الصور برسم وزارة الزراعة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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