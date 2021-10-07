مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني خطف الاضواء في بيروت واكد مساعدة لبنان وأجرى محادثات مع المراجع اللبنانية وهو آت مباشرة من موسكو حيث التشدد في العلاقات الايرانية-الروسية-السورية..
خارج هذا الاطار قفزات جنونية لسعر الدولار في بيروت لامس التسعة عشر ألف ليرة قبل ان يتراجع وسط تحرك المسؤول عن تنفيذ مقررات "سيدر" بيار دوكان..
وفي الغضون يستعد الفريق اللبناني للتفاوض مع صندوق النقد الدولي..
البداية من تحرك عبد اللهيان في لبنان.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"
الحج العربي والاقليمي والدولي إلى لبنان استكمل في السياسة والاقتصاد.
وبعد زيارات رئيس الوزراء الأردني ووزيري الخارجية الألماني والقبرصي والمنسق الفرنسي للمساعدات الدولية إلى بيروت حط فيها وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.
حتى الآن شملت مروحة اللقاءات التي عقدها الوزير الإيراني رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية.
في هذه الاجتماعات شدد عبد اللهيان على استعداد إيران لتقديم أي دعم يطلبه لبنان وكشف عن عرضين: بناء معملين لإنتاج الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بيروت.
وفي اللقاء مع الرئيس نبيه بري تحديدا جرى تقييم إيجابي للمفاوضات الجارية بين طهران والرياض وتشديد على الدور الذي تقوم به المقاومة في التصدي للعدوان الصهيوني.
على المستوى الداخلي انطلاقة حكومية متزايدة الوتيرة لمحاولة وقف الإنهيارات والبدء بالإصلاحات يوازيها برلمانيا حضور لملف الانتخابات النيابية الذي حط اليوم في جلسة للجان المشتركة انتهت الى رفع توصية لتقديم موعد الانتخابات الى السابع والعشرين من آذار المقبل.
حياتيا عاد الإرباك ليضرب سوق المحروقات بعد اقفال المحطات بذريعة عدم صدور جدول أسعار جديد عن وزارة الطاقة الأمر الذي أعاد مشهد الطوابير الذي ظن اللبنانيون انهم خرجوا منه.
محطات المحروقات جال عليها في طرابلس اليوم المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر كما جال على المؤسسات الاستهلاكية والتجارية وأصحاب المولدات الكهربائية في إطار ملاحقة المتلاعبين بالأسعار.
اما المزارعون المصدرون فقد زف إليهم وزير الزراعة عباس الحاج حسن بشرى موافقة الأردن على فتح أبوابه امام التفاح اللبناني إعتبارا من الخامس عشر من هذا الشهر.