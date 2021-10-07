وزير الصحة يبشّر: سننشئ مستشفيات قريبا في عكار

حطّت طائرة كويتية حطت مساء اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وفيها أربعة من الجرحى العسكريين الذين أصيبوا في انفجار صهاريج الوقود في منطقة التليل في عكار، وقد تولت دولة الكويت معالجتهم ورعايتهم في مستشفياتها.وتوجّه وزير الصحة بالشكر الى دولة الكويت بأميرها وحكومتها وشعبها لما قدمته الى لبنان وبخاصة الى هؤلاء الشباب الذين عادوا بالسلامة الى وطنهم واهلهم وهذا ليس بغريب على دولة الكويت التي لم تتخل يوما عن مساعدة لبنان وشعبه في كل القطاعات وبخاصة القطاعات الصحية.وبشّر وزير الصحة: "سيتم وبمساعدة دولة الكويت إنشاء مستشفيات قريبا في منطقة عكار وفي منطقة البقاع وغيرها".