لبنان

الجيش شجب في اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة اعتداءات العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2021 | 16:21
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"بتاريخ 7/10/2021 عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو. وتطرق الجانب اللبناني في بداية الاجتماع إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، محملا العدو الإسرائيلي مسؤولية اعتداءاته، ومطالبا الأمم المتحدة بممارسة أقصى قدر من الضغط لوقفها.
وشجب الجانب اللبناني ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الرعاة والمزارعين في الآونة الأخيرة، واستخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الأراضي السورية. ورحب من ناحية أخرى بقرار مجلس الأمن القاضي بالتجديد لمهمة اليونيفيل من دون تعديل جوهري على مهمتها، ما يثبت مرة أخرى ثقة المجتمع الدولي في التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة.
وفي النهاية، شدّد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الازرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة".
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