لبنان

جنبلاط: كفى تشكيكاً بالقضاء خدمة للنظام السوري وحلفائه

Lebanon 24
07-10-2021 | 16:28
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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" كاتبًا: "كفى التشكيك بالقضاء وطارق بيطار من أجل تحطيم ما تبقى من مصداقية هذه المؤسسة خدمة للنظام السوري وحلفائه".
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