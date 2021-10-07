جنبلاط: كفى تشكيكاً بالقضاء خدمة للنظام السوري وحلفائه

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" كاتبًا: "كفى التشكيك بالقضاء وطارق بيطار من أجل تحطيم ما تبقى من مصداقية هذه المؤسسة خدمة للنظام السوري وحلفائه".