لبنان

اهتمام

Lebanon 24
07-10-2021 | 17:00
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استمع وزير زائر باهتمام لوجهة نظر لبنان في ما خصّ ما يتعيّن فعله لتخفيف الضغط عن لبنان، بإبعاده عن التجاذبات في هذه المرحلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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