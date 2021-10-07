استمع وزير زائر باهتمام لوجهة نظر لبنان في ما خصّ ما يتعيّن فعله لتخفيف الضغط عن لبنان، بإبعاده عن التجاذبات في هذه المرحلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".