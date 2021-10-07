لبنان

تراجع في المؤسسات الاستشفائية

Lebanon 24
07-10-2021 | 17:08
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سجّلت المؤسسات الإستشفائية الرسمية الضامنة تراجعاً هائلاً، من دون أن تتمكن الإجراءات المتخذة من ترقيع الوضع البالغ السوء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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