لبنان

تبادل رسائل

Lebanon 24
07-10-2021 | 17:18
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لاحظ بعض النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان أن "تبادل الرسائل" كان واضحاً، في ما خصّ الكتل المتنافسة على تعديلات قانون الانتخاب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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