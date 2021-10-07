تبادل رسائل

لاحظ بعض النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان أن "تبادل الرسائل" كان واضحاً، في ما خصّ الكتل المتنافسة على تعديلات قانون الانتخاب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".