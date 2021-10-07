لبنان

وسيط أميركي لترسيم الحدود مع إسرائيل

Lebanon 24
07-10-2021 | 18:30
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كتبت "الانباء" الكويتية: "وصل آموس هوستاين، الخبير في الأمن القومي والطاقة الأميركي، إلى بيروت على رأس وفد وهو الذي سبق ان لعب دورا في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ترافقه فيكتوريا لانز، وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، لإعادة البحث بهذا الملف.
وهوستاين، هو كبير مستشاري البيت الأبيض للأمن والطاقة، وهو يهودي إسرائيلي المولد وأميركي الجنسية، ومهمته التوسط بين لبنان وبين نفسه كمواطن إسرائيلي، إيجاد حل مرض لمشكلة ترسيم الحدود المائية بين البلدين.
ولا يبدو ان مهمة هوستاين ستكون صعبة، طالما ان لبنان، رئاسة وحكومة، يحتجز مرسوم تعديل الحدود، في الأدراج الرسمية، ولكل غايته، فمنهم من يراهن على مقايضة عملية الترسيم بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، ومنهم من يتجنب إغضاب واشنطن، عبر محاولة إبعاد الضباط الخبراء، الذين رسموا الحدود المائية الجنوبية الصحيحة، واستبدالهم بمستشارين «غب الطلب» أقل إزعاجا وأكثر مطواعية!"
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