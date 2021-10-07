لبنان

إطفاء معمل ديرعمار بالكامل بعد نفاذ مادة الفيول

Lebanon 24
07-10-2021 | 19:30
A-
A+
Doc-P-872495-637692577473761442.jpeg
Doc-P-872495-637692577473761442.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت معلومات من دير عمار انه "تم إطفاء المعمل كلياً منذ بعض الوقت وذلك بسبب نفاذ مادة الفيول اويل".
مواضيع ذات صلة
العمل يجري لترميم خط الغاز الى معمل دير عمار
lebanon 24
08/10/2021 07:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزون الباخرة العراقية سيوزع مناصفة بين معملي دير عمار والزهراني على أن يشغلهما أسبوعاً كاملاً في حال شغلا بأقصى قدرتهما وأسبوعين في حال شغلا بنصف القدرة الإنتاجية (الجديد)
lebanon 24
08/10/2021 07:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع مفرق الصرفند البحري احتجاجاً على انقطاع الكهرباء واطفاء المولدات (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
08/10/2021 07:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين قائدين جديدين لفوجي اطفاء وحرس مدينة بيروت (صور)
lebanon 24
08/10/2021 07:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24

اطفاء

دير عمار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:26 | 2021-10-08
00:13 | 2021-10-08
00:01 | 2021-10-08
23:54 | 2021-10-07
23:53 | 2021-10-07
23:21 | 2021-10-07
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website