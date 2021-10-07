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لبنان
إطفاء معمل ديرعمار بالكامل بعد نفاذ مادة الفيول
Lebanon 24
07-10-2021
|
19:30
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افادت معلومات من دير عمار انه "تم إطفاء المعمل كلياً منذ بعض الوقت وذلك بسبب نفاذ مادة الفيول اويل".
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