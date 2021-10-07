مشاركة بارزة

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Lebanon 24
07-10-2021 | 22:05
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أصرّ رئيس حزب سياسي بارز على المشاركة في كل لقاءات ومناسبات حزب مسيحي قديم، معتبراً أنّ عميده ورئيسه سلّفاه الكثير.
(النهار)
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