لبنان

دعم الأهالي

Lebanon 24
07-10-2021 | 22:09
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بدأ بعض المغتربين يدعمون مدارس رسمية وخاصة في مدنهم وبلداتهم بمنأى عن أي دور لأية جهة رسمية وحزبية.
(النهار)
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