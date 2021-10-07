دوكان "ينعى" تمويل البنك الدولي للغاز المصري؟

فيما اعربت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي عن الامل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري، واشارت الى ان لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي مشددة ان أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر، علمت "الديار" ان منسق المساعدات الدولية لدعم لبنان السفير بيار دوكان اعرب خلال لقائه وزير الطاقة وليد فياض تشاؤمه حيال اقدام البنك الدولي على تمويل ثمن الغاز المصري للبنان ، واشار الى انه سمع شروطا قاسية لن يستطيع لبنان تامينها للحصول على القرض... في المقابل لا يزال الامل كبيرا لدى فياض باقناع المؤسسة الدولية بالتمويل، وكذلك بالتسهيلات المصرية المرتقبة.