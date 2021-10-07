لبنان

ازمة الطاشناق

Lebanon 24
07-10-2021 | 22:27
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تجرى اجتماعات مكثفة بين التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق للبحث في استمرار تحالفهما في الانتخابات النيابية المقبلة، ولتلافي تكرار ما يعتبره التيار «نكسة» في انتخابات عام 2018 بسبب تراجع نسبة الاقتراع الأرمني، علماً بأن الطاشناق يواجه معضلة انتخابية غير مسبوقة في منطقتَي المتن الشمالي وزحلة. فوفق القانون الأكثري، كانت أصوات الحزب كفيلة بتحديد مصير أي لائحة يترشح ضمنها. إلا أنه في القانون النسبي، تبيّن أن أصوات الحزب لا تكفي لتأمين الحاصل الانتخابي لأيّ لائحة في هاتين المنطقتين، فيما يضمن الحزب نجاح مرشحه في حال تأمين الحاصل. وبالتالي فإن من يتحالف مع الطاشناق يدرك مسبقاً أن مرشح الأخير سيفوز بمقعد نيابي حكماً على حساب التحالف.
(الاخبار)
 
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