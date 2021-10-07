لا عودة "للطوابير"؟

وفي ملف المحروقات علمت "الديار" ان وزير الطاقة اتفق مع مصرف لبنان على تمويل بواخر البنزين حتى نهاية الشهر الحالي، فيما سيصدر اليوم جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وهذا يفترض ان يؤدي الى عدم عودة "طوابير الذل" على المحطات.