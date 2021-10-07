لبنان

لا عودة "للطوابير"؟

Lebanon 24
07-10-2021 | 22:32
A-
A+
Doc-P-872506-637692680728432065.jpg
Doc-P-872506-637692680728432065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وفي ملف المحروقات علمت "الديار" ان وزير الطاقة اتفق مع مصرف لبنان على تمويل بواخر البنزين حتى نهاية الشهر الحالي، فيما سيصدر اليوم جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وهذا يفترض ان يؤدي الى عدم عودة "طوابير الذل" على المحطات.
 
مواضيع ذات صلة
الحكومة بحثت بإمكان إعطاء مصرف لبنان سلفة 200 مليون دولار لوزارة الطاقة لحل مسألة الفيول للكهرباء
lebanon 24
08/10/2021 07:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
انفراج على خط أزمة البنزين.. هذا ما سيقدم عليه مصرف لبنان
lebanon 24
08/10/2021 07:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ل"الجديد": نحن اليوم ندفع ثمن التضارب الحاصل بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان وفي تحديد جدول الاسعار
lebanon 24
08/10/2021 07:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ"الجديد": المطلوب اليوم اتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان وتحديد جدول اسعار موحد "لنعرف نحنا كيف ندفع"
lebanon 24
08/10/2021 07:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مصرف لبنان

وزارة الطاقة

البنزين

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:26 | 2021-10-08
00:13 | 2021-10-08
00:01 | 2021-10-08
23:54 | 2021-10-07
23:53 | 2021-10-07
23:21 | 2021-10-07
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website