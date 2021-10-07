لبنان

" رسائل" قائد الجيش للسلطة السياسية : تحمّلوا مسؤولياتكم

Lebanon 24
07-10-2021 | 22:42
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كتبت" نداء الوطن": توقف المراقبون باهتمام بالغ عند مضامين "رسائل" اليرزة أمس والتي حملت في طياتها تأكيداً صريحاً على كون الأجهزة الشرعية هي الوحيدة ضمانة بقاء "الأرزة"، بجيشها وشعبها ومؤسساتها منعاً لسقوطها في قبضة "الميليشيات المسلحة".

وبهذا المعنى، قرأت المصادر المراقبة بين سطور كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال اجتماعه مع أركان القيادة العسكرية وقادة الوحدات والأفواج، تشديداً متجدداً على مركزية الجيش في مهمة الدفاع عن لبنان باعتبارها "مهمة مقدّسة وعقيدة ثابتة"، مؤكداً أنّ "لبنان بحاجة أكثر من أي مضى" إلى مؤسسته العسكرية لكونها "الأمان والضمانة" له ولشعبه في مواجهة سيطرة "الميليشيات"، متوجهاً في الوقت عينه إلى العسكريين بالقول: "لا تكترثوا للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة الساعية الى أهداف بتنا نعرف خلفياتها".

كذلك بدت لافتة رسالة العماد عون إلى السلطة السياسية بوجوب تحمّل مسؤولياتها الوطنية والسيادية في ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية. فهو في مقابل تنويهه بـ"احترافية ومناقبية الوفد العسكري في جلسات التفاوض التقنية"، نأى في الوقت عينه بالجيش عن تقديم أي تنازلات حدودية في ملف الترسيم، معيداً رمي الكرة إلى ملعب "القرار السياسي للبت في هذا الملف واتخاذ القرار المناسب".
 
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