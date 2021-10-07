تحضيرات "المجتمع المدني" مستمرة لخوض الانتخابات النيابية

كتبت الشرق الاوسط:

يتحضر "المجتمع المدني" في لبنان لخوض الانتخابات النيابية في العام المقبل 2022. وتقوم التجمعات المدنية التي أبصرت النور في حراك "17 أكتوبر (تشرين الأول)" بعمل دؤوب بهدف توحيد صفوفها لخوض الانتخابات التي قد تحمل كثيراً من المفاجآت للسلطة والأحزاب السياسية.وتوافقت اللجنة النيابية المعنية بدراسة ملف الانتخابات على إجراء الاستحقاق على أساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، الذي يقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية، وعلى تقريب موعد إجراء الانتخابات من يوم الأحد في 8 مايو أيار 2022 إلى يوم الأحد 27 آذار من العام 2022، أي قبل حلول شهر رمضان.ويؤكد أحد مؤسسي مجموعة "أنا خط أحمر" وضاح الصادق لـ"الشرق الأوسط" أن "الاجتماعات التنسيقية بين المجموعات دائمة»، لكنه يشير إلى أن «لبنان ليس في حالة استقرار تسمح بأن تكون المشهدية الانتخابية جاهزة في يوم وليلة. نحن معارضة جديدة عمرها سنة واحدة ونسابق الزمن لننتقل إلى مرحلة النضوج السياسي لتشكيل الأحزاب المعارضة وخوض الانتخابات".ولدى سؤاله عما إذا كان هناك أي نوع من الإرباك في صفوف تجمعات المجتمع المدني، يجيب: "لا يوجد إرباك. نحن نعلم ما نريد، لكننا مجموعة كبيرة من الناس ومن مختلف المناطق والأفكار، نحاول الاتفاق بشكل كامل، وهذا الأمر ليس بالسهل ولكننا نستطيع الوصول إلى 85 في المائة من التحالف الانتخابي". ويضيف: "انتهت مرحلة المساعي لتقريب وجهات النظر، والاجتماعات تحصل للتكلم في التفاصيل. وطبعاً هناك وجهات نظر مختلفة".ويتحدث الصادق عن التحضيرات، ويقسّم التجمعات إلى 3، ويشرح بداية أن "مجموعة "نحو الوطن"، التي تملك المقومات من خلال دعم المغتربين وعدد من رجال الأعمال، شكلت الماكينة الانتخابية التي أصبحت جاهزة وكاملة وتتمتع بالخبرة، وفيها عدد كبير من الموظفين، موضحاً أن الحركات الآن بمرحلة التفاهم مع «نحو الوطن» للتوافق على السير بنفس الاتجاهات والأهداف والمبادئ، وللتأكيد أن "نحو الوطن" هي الماكينة الانتخابية، لأن المشروع السياسي سيكون من الأحزاب والمجموعات المعارضة.من جهة ثانية، يقول الصادق إن مجموعة "كلنا إرادة" هي الجهة التي تمثل رؤية البلد والفكر، وهي التي تقدم المشروع الكامل الاقتصادي والسياسي من خلال اختصاصيين.أما الجزء الثالث بحسبه، فهو كل المجموعات والأحزاب الموجودة، ويوضح أن «جزءاً كبيراً منها بتوافق كامل مثل "جبهة المعارضة اللبنانية" التي تنسق أيضاً مع "نداء 13 نيسان" بشكل كبير، ويشير إلى أن هناك بعض الأماكن التي لا تلتقي فيها تلك التجمعات والأحزاب، ويعطي مثالاً أن «جبهة المعارضة» في مكان ما لا تلتقي مع "الحزب الشيوعي"، رغم أننا نلتقي معه بأهدافنا كمحاربة الفساد والتغيير الكامل للسلطة، ولكن تختلف معه بالاقتصاد، لأننا من دعاة الاقتصاد الحر. ومع ذلك، لن يمنع الأمر من أن يكون هناك تحالف بيننا في الجنوب. وهذه هي التفاصيل التي يجري بحثها، والتي نحاول أن نكون مرنين فيها للوصول إلى تفاهم مشترك.ويشدد على أننا "كلنا لدينا هدف واحد، ونحاول تذليل الصعوبات للخروج بـ15 لائحة متحالفة في 15 دائرة، وكل دائرة سيكون عندها استقلاليتها وقرارها".