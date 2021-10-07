واشنطن تعلّق على استيراد المازوت الايراني.. هل ستفرض عقوبات على لبنان؟

نددت الولايات المتحدة بما وصفته "لعبة علاقات عامة" يقوم بها حزب الله الذي أدخل مؤخرا صهاريج محملة بمازوت إيراني إلى لبنان.

وحذرت واشنطن من أن استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات لن يحل أزمة المحروقات الحادة التي يعاني منها لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن "استيراد الوقود من بلد خاضع لعقوبات عديدة مثل إيران ليس فعلا حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان".



وأضاف "برأينا هذه لعبة علاقات عامة يلعبها حزب الله وليست محاولة منه لإيجاد حل بناء للمشكلة".



وتابع المتحدث "نحن ندعم الجهود الرامية لإيجاد حلول شفافة ومستدامة لمعالجة مشكلة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان".

ولم يوضح برايس ما إذا كان لبنان سيخضع لعقوبات أمريكية بسبب شحنات المازوت الإيراني، مكتفيا بالتذكير بأن الرئيس جو بايدن مستعد لرفع العقوبات المفروضة على إيران إذا ما عادت للامتثال بالكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في 2015.