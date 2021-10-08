لبنان

نصرالله استقبل عبد اللهيان... هذا ما جرى بينهما

Lebanon 24
08-10-2021 | 00:26
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أعلن "حزب الله" في بيان، أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله استقبل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور سفير الجمهورية الاسلامية في بيروت السيد محمد جلال فيروزنيا، وكان عرض للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية أكد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الصعد.
 
وشكر السيد نصر الله للوفد الزائر وقوف الجمهورية الاسلامية في إيران إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة خلال كل العقود الماضية إلى اليوم، وأثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة، وأن الآمال كبيرة جدا لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع إن شاء الله".

المصدر: الوكالة الوطنية
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