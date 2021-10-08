لبنان

هذه هي آخر مستجدات وفاة الطبيب محمد حسن سعيد!

Lebanon 24
08-10-2021 | 00:52
A-
A+
Doc-P-872547-637692766553937831.jpg
Doc-P-872547-637692766553937831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكدت عائلة سعيد في برقايل في بيان أنها فجعت بوفاة الدكتور محمد حسن سعيد، "الطبيب الذي يشهد له الجميع بإنسانيته وأخلاقه ومآثره الطيبة".

وقالت: "إزاء الطريقة الغامضة التي حصلت فيها الوفاة والتي قد تكون تمت بسبب اعتداء جرمي، نؤكد أننا منذ اللحظة الأولى، لم نركن إلى أي تحليلات أو أقاويل تصدر عبر المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي وآثرنا أن ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات، ونتيجة التشريح يوم غد السبت الذي من المفترض أن يحدد الطريقة التي حصلت فيها الوفاة، فإذا ثبت أنها جريمة قتل، على الدولة والأجهزة المختصة توقيف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات في حقهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-10-08
04:19 | 2021-10-08
04:13 | 2021-10-08
04:11 | 2021-10-08
04:04 | 2021-10-08
04:00 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website