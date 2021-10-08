هذه هي آخر مستجدات وفاة الطبيب محمد حسن سعيد!

أكدت عائلة سعيد في برقايل في بيان أنها فجعت بوفاة الدكتور محمد حسن سعيد، "الطبيب الذي يشهد له الجميع بإنسانيته وأخلاقه ومآثره الطيبة".

وقالت: "إزاء الطريقة الغامضة التي حصلت فيها الوفاة والتي قد تكون تمت بسبب اعتداء جرمي، نؤكد أننا منذ اللحظة الأولى، لم نركن إلى أي تحليلات أو أقاويل تصدر عبر المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي وآثرنا أن ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات، ونتيجة التشريح يوم غد السبت الذي من المفترض أن يحدد الطريقة التي حصلت فيها الوفاة، فإذا ثبت أنها جريمة قتل، على الدولة والأجهزة المختصة توقيف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات في حقهم".