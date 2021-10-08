لبنان

حزب الله "ينفتح انتخابيا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2021 | 01:15
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قال مصدرٌ مطلعٌ على كيفية إدارة حزب الله لمعركته الإنتخابية المقبلة بشقّيها الميداني والسياسي " إن الحزب  يرغب في " تطعيم" كتلته النيابية في الإنتخابات المقبلة بنوابٍ من كل الطوائف والمذاهب وخاصةً المسيحية ، ولهذه الغاية يقوم الحزب بالتواصل مع عدد كبير من الشخصيات على كافة المستويات وخاصةً رؤساء بلديات للمساعدة في عدة قطاعات وخاصةً تأمين المازوت من "شركة الأمانة" بأسعارٍ مقبولة وبشكل دوري لاهداف سياسية انفتاحية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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