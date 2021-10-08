لبنان

خطة عونية بديلة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2021 | 01:30
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على الرغم من  التقارب الكبير بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في الملف  الانتخابي واتجاه الامور  نحو تحالف شامل في معظم الدوائر الانتخابية المشتركة، الا ان "التيار" بدأ الاعداد لخطة موازية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار" يعمل على اعداد مرشحين في دوائر كثيرة تحسبا لاحتمال خوض  الانتخابات من دون "حزب الله" الامر الذي يوحي بأن تفاصيل "الاتفاق الثنائي"  لم تحسم بعد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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