خطة عونية بديلة!

على الرغم من التقارب الكبير بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في الملف الانتخابي واتجاه الامور نحو تحالف شامل في معظم الدوائر الانتخابية المشتركة، الا ان "التيار" بدأ الاعداد لخطة موازية.وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار" يعمل على اعداد مرشحين في دوائر كثيرة تحسبا لاحتمال خوض الانتخابات من دون "حزب الله" الامر الذي يوحي بأن تفاصيل "الاتفاق الثنائي" لم تحسم بعد.