لبنان

هدفان انتخابيان اساسيان ل" المستقبل"

Lebanon 24
08-10-2021 | 01:45
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من ابرز اهداف  تيار المستقبل  في الانتخابات النيابية المقبلة الحفاظ على حجم كتلته النيابية ورفع عددها  اذا امكن.
وبحسب ما رشح من بعض اللقاءات، فان من ابرز اهداف" التيار الازرق " ايضا منع احد النواب من الفوز بالانتخابات عبر  تجييش  الكتلة  الشعبية الكبيرة الموالية له لتحقيق هذا الهدف. 
وتفيد المعطيات" ان " المستقبل" يحقق من هذا الامر هدفين، الاول منع  حصول خرق اضافي للائحته، والثاني اظهار نفسه الاقوى وان من ينفصل عنه لن تكون  له اية فرصة سياسية".

لبنان

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