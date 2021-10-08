هدفان انتخابيان اساسيان ل" المستقبل"

من ابرز اهداف تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المقبلة الحفاظ على حجم كتلته النيابية ورفع عددها اذا امكن.وبحسب ما رشح من بعض اللقاءات، فان من ابرز اهداف" التيار الازرق " ايضا منع احد النواب من الفوز بالانتخابات عبر تجييش الكتلة الشعبية الكبيرة الموالية له لتحقيق هذا الهدف.وتفيد المعطيات" ان " المستقبل" يحقق من هذا الامر هدفين، الاول منع حصول خرق اضافي للائحته، والثاني اظهار نفسه الاقوى وان من ينفصل عنه لن تكون له اية فرصة سياسية".