عبدالله: أسعار المحروقات تفرض استنباط خطة نقل عام سريعة

كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر" :"اسعار المحروقات والبنزين خاصة، تفرض استنباط خطة نقل عام سريعة، تمكن الموظف العادي، في القطاعين العام أو الخاص، من الاستمرار في عمله. أدعو وزير الأشغال بما يملك من علم ومنطق وحس إجتماعي، إلى وضع هذه المسألة في أولوياته".