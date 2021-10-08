لبنان

طبيب ذائع الصيت على لائحة رئيسة تيار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2021 | 02:45
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رئيسة تيار سياسي مناطقي  تستكمل اتصالاتها لتشكيل لائحتها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.وفي إطار ترتيبها للمقاعد والشخصيات التي ستكون الى جانبها ، أكدت بأنها تفاهمت مع  طبيب كثُر الحديث عنه ، وكانت له إطلالات إعلامية كثيرة أثناء التعبئة العامة ومكافحة وباء كورونا ، وأن هذا الطبيب سيكون مرشحا عن المقعد الأورثوذكسي على اللائحة  .
المصدر: خاص "لبنان 24"

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