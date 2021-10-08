طبيب ذائع الصيت على لائحة رئيسة تيار

رئيسة تيار سياسي مناطقي تستكمل اتصالاتها لتشكيل لائحتها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.وفي إطار ترتيبها للمقاعد والشخصيات التي ستكون الى جانبها ، أكدت بأنها تفاهمت مع طبيب كثُر الحديث عنه ، وكانت له إطلالات إعلامية كثيرة أثناء التعبئة العامة ومكافحة وباء كورونا ، وأن هذا الطبيب سيكون مرشحا عن المقعد الأورثوذكسي على اللائحة .