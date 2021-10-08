لبنان

احتجاجات واعتصامات.. ماذا يجري في عكار؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 01:41
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أقفل عدد من المحتجّين في عكار شركة الكهرباء في حلبا احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
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اعتصام

عكار

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