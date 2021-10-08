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لبنان
غازات سامّة في سماء مشمش.. ماذا يجري! (صور)
Lebanon 24
08-10-2021
|
02:00
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اقدم أحد الأشخاص على حرق كميّة من النفايات في بلدة مشمش -عكّار ما تسبب بإنبعاث غازاتٍ سامّة في سماء المنطقة حيث تخوف الاهالي من إنفجارها.
وطالب الأهالي بضرورة حلّ المسألة و منع حرقها في المنطقة التي تسبب بإصدر روائح كريهة و أمراض خطيرة لأهاليها.
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