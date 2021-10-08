لبنان

"رزقالله لما كانت تنكة البنزين بـ30 ألف ليرة"... لبنانيون غاضبون من رفع سعر المحروقات

Lebanon 24
08-10-2021 | 02:04
A-
A+
Doc-P-872566-637692808157414682.jpg
Doc-P-872566-637692808157414682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع خبر رفع سعر صفيحة البنزين صباح اليوم كالصاعقة على الشعب اللبناني، الذي يعاني من فقدان قدرته الشرائية، نتيجة تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار بمقابل ارتفاع الأسعار. 
وبعد تأخير يومين، صدر جدول أسعار المحروقات المنتظر، حيث ارتفع سعر البنزين بنحو 27 ألف ليرة، والمازوت بـ24 ألف ليرة. هذا الارتفاع الكبير اخترق هدوء صباح اللبنانيين، الذي رأوا بمواقع التواصل مكان "للفضفضة".
وكتب كارل حداد: "رزقالله لما كانت تنكة البنزين بـ٣٠ ألف ليرة".

وعلق ايلي بدوي قائلاً: "صباح ال ٢٣٤٠٠٠ لتنكة البنزين والناس الرايقة اللي مش فارقة معها".
 

أمام طوني سامية، فكتب: "صارت تنكة البنزين ب ٢٤١٤٠٠ ليرة والمازوت ٢٠٧٩٠٠ ليرة، يعني زيادة تقريباً ١٠ مرات عن ما كان قبل أزمة الدولار، يعني الدولة عم تعتمد رسمياً على دولار الإبليكايشن، بس الشعب ما عنده أي مشكلة بموضوع لأن زادوها شوي شوي، بلطافة يعني وطالما يرضى بكل ما يفعلون به، سيفعلون به أكثر وأكثر...".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-10-08
04:19 | 2021-10-08
04:13 | 2021-10-08
04:11 | 2021-10-08
04:04 | 2021-10-08
04:00 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website