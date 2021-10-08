"رزقالله لما كانت تنكة البنزين بـ30 ألف ليرة"... لبنانيون غاضبون من رفع سعر المحروقات

وقع خبر رفع سعر صفيحة البنزين صباح اليوم كالصاعقة على الشعب اللبناني، الذي يعاني من فقدان قدرته الشرائية، نتيجة تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار بمقابل ارتفاع الأسعار.وبعد تأخير يومين، صدر جدول أسعار المحروقات المنتظر، حيث ارتفع سعر البنزين بنحو 27 ألف ليرة، والمازوت بـ24 ألف ليرة. هذا الارتفاع الكبير اخترق هدوء صباح اللبنانيين، الذي رأوا بمواقع التواصل مكان "للفضفضة".وكتب كارل حداد: "رزقالله لما كانت تنكة البنزين بـ٣٠ ألف ليرة".