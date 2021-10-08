"رزقالله لما كانت تنكة البنزين بـ30 ألف ليرة"... لبنانيون غاضبون من رفع سعر المحروقات

رزقالله لما كانت تنكة #البنزين بـ٣٠ ألف ليرة 🥲
— karl Haddad (@Haddad__karl) October 8, 2021
رزقالله لما كانت تنكة #البنزين بـ٣٠ ألف ليرة 🥲
صباح ال ٢٣٤٠٠٠ لتنكة البنزين والناس الرايقة اللي مش فارقة معها 🌞🌞 #صباح_الخير
— Elie Badawi (@ElieBadawi1) October 8, 2021
صباح ال ٢٣٤٠٠٠ لتنكة البنزين والناس الرايقة اللي مش فارقة معها 🌞🌞 #صباح_الخير
صارت تنكة البنزين ب ٢٤١٤٠٠ ليرة والمازوت ٢٠٧٩٠٠ ليرة
يعني زيادة تقريباً ١٠ مرات عن ما كان قبل أزمة الدولار
يعني الدولة عم تعتمد رسمياً على دولار الإبليكايشن
بس الشعب ما عنده أي مشكلة بموضوع لأن زادوها شوي شوي، بلطافة يعني
وطالما يرضى بكل ما يفعلون به، سيفعلون به أكثر وأكثر...
— Tony Samia (@tonysamia) October 8, 2021
صارت تنكة البنزين ب ٢٤١٤٠٠ ليرة والمازوت ٢٠٧٩٠٠ ليرة
يعني زيادة تقريباً ١٠ مرات عن ما كان قبل أزمة الدولار
يعني الدولة عم تعتمد رسمياً على دولار الإبليكايشن
بس الشعب ما عنده أي مشكلة بموضوع لأن زادوها شوي شوي، بلطافة يعني
وطالما يرضى بكل ما يفعلون به، سيفعلون به أكثر وأكثر...