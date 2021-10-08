ميقاتي في بكركي: "صار لازمنا صلاة ودعاء كي نعمل في هذه الحكومة"

وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى بكركي، صباح اليوم، للقاء البطريرك الراعي في حضور الوزراء هنري خوري، جورج قرداحي، وليد نصار وجوني القرم.

وفي دردشة قبل الاجتماع، قال الراعي لميقاتي إنّ "لبنان بحاجة إلى عملٍ بطولي لانقاذ الوضع خصوصاً أن الحكومة تضمّ خيرة من الوزراء".

بدوره، ردّ رئيس الحكومة بالقول: "قرأت اليوم إنها ذكرى قداسة مار شربل فلربما تحصل معنا عجيبة وانا اتيت ومعي الوزراء في زيارة امتنان للبطريرك".