لبنان

سعر "الكعكة" في طرابلس يثير ضجة.. كم بلغ؟ (صورة)

Lebanon 24
08-10-2021 | 02:31
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رغم الغلاء الفاحش وارتفاع الاسعار الا ان مدينة طرابلس كانت ولا تزال "ام الفقير"، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة  لاحد بائعي الكعك من ابناء هذه المدينة يبيع كعكة الجبنة فقط بـ ٣٠٠٠ ليرة، في حين تخطى سعرها في الاسواق الـ15 الف ليرة لبنانية.
 
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