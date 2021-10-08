لبنان

خبرٌ هام عن البنزين والطوابير بعد التسعيرة الجديدة.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2021 | 02:41
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أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا لـ"لبنان24" أنّ "الموزعين يتسلمون مادة البنزين من الشركات المستوردة للنفط وبدورهم يقومون بتسليمها إلى المحطات في المناطق اللبنانية". 

وأشار أبوشقرا إلى أنه "بعد صدور جدول الأسعار الجديد صباح اليوم، بدأت الطوابير تتبدّد وتنتهي"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر حصل بشكل تلقائي خصوصاً أن المحطات تتسلم البنزين". 

وفي ما خصّ البواخر التي لم تفرّغ حمولتها، قال أبوشقرا: "وزير الطاقة وليد فياض يتابع شخصياً الاتصالات مع مصرف لبنان لحلحلة أي عُقد موجودة بشأن البواخر، ونتفاءل خيراً من أجل مصلحة المواطنين". 
وشدّد أبوشقرا على أنّ الكميات الموجودة تكفي للوقت الحاضر، داعياً الناس إلى عدم الشعور بالهلع وقال: "البنزين متوفر في المحطات". 
 
يُشار إلى أنّ وزارة الطاقة أصدرت جدول الأسعار الجديد للمحروقات في لبنان وفق التالي: 
  
سعر البنزين 98 اوكتان  241400 ليرة، مسجلاً ارتفاع 27900 ليرة لبنانية.
 
سعر البنزين 95 اوكتان 233800 ليرة، مسجلاً ارتفاع 27400 ليرة لبنانية.

سعر المازوت 207900 ليرة، مسجلاً ارتفاع 24300 ليرة لبنانية.
 

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