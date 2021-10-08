خبرٌ هام عن البنزين والطوابير بعد التسعيرة الجديدة.. ما الجديد؟

أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا لـ"لبنان24" أنّ "الموزعين يتسلمون مادة البنزين من الشركات المستوردة للنفط وبدورهم يقومون بتسليمها إلى المحطات في المناطق اللبنانية".



وأشار أبوشقرا إلى أنه "بعد صدور جدول الأسعار الجديد صباح اليوم، بدأت الطوابير تتبدّد وتنتهي"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر حصل بشكل تلقائي خصوصاً أن المحطات تتسلم البنزين". وأشار أبوشقرا إلى أنه "بعد صدورصباح اليوم، بدأت الطوابير تتبدّد وتنتهي"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر حصل بشكل تلقائي خصوصاً أن المحطات تتسلم البنزين".



وفي ما خصّ البواخر التي لم تفرّغ حمولتها، قال أبوشقرا: "وزير الطاقة وليد فياض يتابع شخصياً الاتصالات مع مصرف لبنان لحلحلة أي عُقد موجودة بشأن البواخر، ونتفاءل خيراً من أجل مصلحة المواطنين".

وشدّد أبوشقرا على أنّ الكميات الموجودة تكفي للوقت الحاضر، داعياً الناس إلى عدم الشعور بالهلع وقال: "البنزين متوفر في المحطات".



يُشار إلى أنّ وزارة الطاقة أصدرت جدول الأسعار الجديد للمحروقات في لبنان وفق التالي: