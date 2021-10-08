غصبٌ في صيدا.. احتجاج وقطعٌ للطريق

قطع السائقون العموميون ساحة النجمة في صيدا احتجاجاً على قرار بلدية صيدا بإعداد مشروع نوعي للنقل المشترك بين صيدا وجوارها بالتعاون مع مؤسسة البيلاني.



وطالب السائقون الذين ركنوا سياراتهم في منتصف مستديرة "النجمة" بالتراجع عن المشروع واقتصاره على بعض المناطق لان فيه قطع ارزاقهم.