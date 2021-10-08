لبنان

حقائق عن وضع لبنان مع "لقاحات كورونا".. ماذا قال البزري؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 03:31
A-
A+
Doc-P-872602-637692862007053028.jpg
Doc-P-872602-637692862007053028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري عن توجه لإطلاق حملة تلقيح جرعة ثالثة لفئات عمرية ومرضيّة محددة في الأيام المقبلة، مشيراً الى أن "نسبة متلقي جرعتي اللقاح في لبنان تخطت ربع السكان في ما أكثر من الثلث تلقى الجرعة الأولى".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أكد البزري أنّه "لدى لبنان كمية لقاحات كبيرة وهناك مناطق باتت فيها نسبة التمنيع جيدة فيما لا تزال النسبة منخفضة في مناطق أخرى ستعمل الوزارة الى استهدافها عبر حملات تلقيح في الأيام المقبلة".
 
وعن الوقاية في المدارس، كشف البزري عن اجتماع تنسيقي يعقد اليوم مع وزارة التربية، مطالباً المدارس بتنفيذ المهام الموكلة اليها في مسألة الوقاية.
وإذ شدد البزري على وجوب تلقيح الطلاب بين أعمار 12 و18 سنة، تحدث عن القيام بحملات تشجيع للطلاب في المدارس، داعياً الملقحين وغير الملقحين الى الالتزام بوضع الكمامة لا سيما من هم فوق سنّ الـ6 سنوات.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:42 | 2021-10-08
07:34 | 2021-10-08
07:47 | 2021-10-08
07:42 | 2021-10-08
07:33 | 2021-10-08
07:23 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website