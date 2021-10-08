حقائق عن وضع لبنان مع "لقاحات كورونا".. ماذا قال البزري؟

كشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري عن توجه لإطلاق حملة تلقيح جرعة ثالثة لفئات عمرية ومرضيّة محددة في الأيام المقبلة، مشيراً الى أن "نسبة متلقي جرعتي اللقاح في لبنان تخطت ربع السكان في ما أكثر من الثلث تلقى الجرعة الأولى".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أكد البزري أنّه "لدى لبنان كمية لقاحات كبيرة وهناك مناطق باتت فيها نسبة التمنيع جيدة فيما لا تزال النسبة منخفضة في مناطق أخرى ستعمل الوزارة الى استهدافها عبر حملات تلقيح في الأيام المقبلة".

وعن الوقاية في المدارس، كشف البزري عن اجتماع تنسيقي يعقد اليوم مع وزارة التربية، مطالباً المدارس بتنفيذ المهام الموكلة اليها في مسألة الوقاية.

وإذ شدد البزري على وجوب تلقيح الطلاب بين أعمار 12 و18 سنة، تحدث عن القيام بحملات تشجيع للطلاب في المدارس، داعياً الملقحين وغير الملقحين الى الالتزام بوضع الكمامة لا سيما من هم فوق سنّ الـ6 سنوات.