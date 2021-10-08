"بعد الارتفاع الجنوني لصفيحة البنزين"....طوابير الذلّ على محطات الوقود في طرابلس عادت

بعد الارتفاع الجنوني لصفيحة البنزين الذي تخطى سعرها 240000 ليرة صباح اليوم، الا ان طوابير السيارات عادت على بولفار طرابلس بدأً من سرايا طرابلس وصولاً لامام محطة مكية.