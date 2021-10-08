لبنان

"بعد الارتفاع الجنوني لصفيحة البنزين"....طوابير الذلّ على محطات الوقود في طرابلس عادت

Lebanon 24
08-10-2021 | 03:39
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 بعد الارتفاع الجنوني لصفيحة البنزين الذي تخطى سعرها 240000 ليرة صباح اليوم، الا ان طوابير السيارات عادت على بولفار طرابلس بدأً من سرايا طرابلس وصولاً لامام محطة مكية.
 
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البنزين

طوابير

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