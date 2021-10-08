تحرك لحزب "الكتائب" أمام "الخارجية": لمنع السطوة على حق المغتربين بالاقتراع

تحت عنوان "صوت الاغتراب للبنان"، نفّذت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب اللبنانية، أمس الخميس، وقفة احتجاجية امام وزارة الخارجية شددت فيها على حق المغتربين في إنتخاب 128 نائباً لا 6 نواب.





وتابع: "لم يشبعوا انّهم هجّروا الشباب لا بل يلحقونهم الى الاغتراب لمنع حقهم بالاقتراع". وخلال التحرك، ألقى رئيس مصلحة الطلاب في حزب الكتائب رالف مراد كلمة قال فيها: "من المؤسف اننا نجتمع امام وزارة الخارجية فيما الوزير يجتمع ويستقبل وزير خارجية ايران التي لا تعترف بالسيادة وتدعم سلاحًا غير شرعي في لبنان وتدعم الهيمنة على القرار".وتابع: "لم يشبعوا انّهم هجّروا الشباب لا بل يلحقونهم الى الاغتراب لمنع حقهم بالاقتراع".

واشار مراد إلى أن المغتربين رحلوا لأنهم "قرفوا" من سطوة السلطة وسيطرتها ومن حقهم ان يحرّروا الهيمنة على المجلس النيابي وعلى كل السلطات.

وشدد مراد على أنه "من حق المغتربين ان ينتخبوا 128 نائبًا لا 6 نواب"، وأضاف: "هم يدافعون عن بلدهم من بلاد الاغتراب ليعودوا ويبنوا البلد".

وأكد مراد أن التحرك "خطوة من خطوات سنقوم بها وندعو كل الشباب اللبناني الذي يؤمن بوجوه تغييرية لأن نتوحّد معًا لمواجهة مافيا مدعومة بالسلاح"، وقال: "سنبني لبنان ونحن باقون والمغتربون الذين يشبهوننا سيعودون وانتم راحلون".

وختم مراد: "سنستمر بتحركاتنا في الشارع وسنقوم بكل خطوة لمنع السلطة من السطوة على حق المغتربين بالاقتراع وستكون لنا تحركات أكبر".