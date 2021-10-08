جريح بإطلاق نار داخل مخيم البداوي

أفادت مندوبة لبنان 24 عن اقدام المدعو "إ.ص" على اطلاق النار باتجاه احد الاشخاص من الجنسية السورية ويدعى "د.ف" داخل مخيم البداوي بالقرب من مستشفى الهلال نتيجة خلافات شخصية فيما بينهم. أصيب على اثرها الاخير بطلق ناري بقدمه نقل الى مستشفى الهلال لتلقي العلاج.