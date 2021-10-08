جميل السيد: مرتزق يسدّد الفاتورة

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر كاتباً: يزور لبنان عشرات المسؤولين الأميركيين دبلوماسيّين وعسكريّين، ومعروفٌ حجم العداء الذي تمارسه بلادهم على المقاومة،ومع ذلك لا ترى مظاهرة ولا شتائم!ويأتينا مرة بالسنة مسؤول إيراني أو سوري فينتفض"سيّاديون"وسفالاتهم في الشارع!هُوَ الفرق بين من يؤمن بقضية، وبين مرتزق يسدّد الفاتورة…