لبنان

تحقيقات المرفأ.. وكيل المشنوق تقدم بدعوى جديدة (صور)

Lebanon 24
08-10-2021 | 04:19
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اشارت معلومات للـLBCI الى وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح تقدم صباح اليوم بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع امام محكمة التمييز الجزائية.
 
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مشنوق

فرح بيطار

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