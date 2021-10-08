تحقيقات المرفأ.. وكيل المشنوق تقدم بدعوى جديدة (صور)

اشارت معلومات للـLBCI الى وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح تقدم صباح اليوم بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع امام محكمة التمييز الجزائية.