لبنان

ميقاتي يغادر بيروت إلى الأردن في زيارة خاصة

Lebanon 24
08-10-2021 | 04:41
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غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت اليوم الى المملكة الاردنية الهاشمية في زيارة خاصة.
 
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